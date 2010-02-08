В ЦИК говорят, что штабы уже знают результаты выборов

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ заявляет, что представители одного из кандидатов на пост Президента Украины в Крыму и Луганской области искусственно затягивают ввод электронных протоколов в базу данных ЦИК.

Об этом он заявил в интервью журналистам.

М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что на данный момент подсчет голосов завершен на всей территории Украины, и сейчас проходит подготовка окружными избирательными комиссиями протоколов для ввода их в электронную базу данных ЦИК.

М.ОХЕНДОВСКИЙ заметил, что при этом представители одного из кандидатов абсолютно сознательно, «а, с другой стороны - по надуманным причинам, тормозят подготовку электронных протоколов».

При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ сказал: «Просто один из кандидатов не хочет признать свое поражение».

Член ЦИК отметил, что в штабах результаты выборов уже известны.

М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что в Крыму из-за искусственно создаваемых помех подсчитано только 67% протоколов, в Луганской области – 82%. В остальных регионах, по его словам, цифра обработанных протоколов приближается к 90%, а в некоторых регионах уже обсчитано 100%. Это дает ему основания сделать прогноз, что разрыв между кандидатами будет только увеличиваться. (УНИАН: в эти минуты обработано 96,7% протоколов, и Виктор ЯНУКОВИЧ опережает Юлию ТИМОШЕНКО на 2,39%.)

«Не хочется верить, что именно увеличение такого разрыва и является основанием для торможения введения электронных протоколов», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

В качестве примера он привел ситуацию в одной из окружных избирательных комиссий на территории АР Крым. Там, для специального участка № 66 ОИК № 8, которая расположена в больнице, было отпечатано 52 избирательных бюллетеня по количеству койко-мест (52 места). В результате проголосовало 26 чел. Остальные бюллетени были погашены. Однако представители одного из кандидатов высказали мнение, что эти бюллетени могли быть использованы для фальсификации на других участках. «Это безосновательные обвинения», - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.