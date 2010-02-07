В Киевской области штаб Януковича сменил руководство в 43 комиссиях

В Киевской области, ТИО №99, штаб кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сделал замены секретарей и председателей УИК на 43 участках. Об этом УНИАН сообщили в Комитете избирателей Украины.

По данным КИУ, постановление окружной избирательной комиссии было принято в пятницу, 5 февраля. В субботу, 6 февраля, ОИК сообщила этим лицам, чтобы они сложили полномочия. Однако они отказались без предоставления им постановлений передавать дела посторонним лицам, которые прибыли из других регионов Украины.

Только сегодня после 14.00 такие постановления были им развезены и произошли замены. Таким образом, на многих участках вести протоколы о подсчете голосов начинали одни секретари, а завершать будут другие, отметили в КИУ.