Правительство считает Авакова действующим губернатором

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО называет указ Президента Украины об отставке председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА несбалансированным политическим решением, и заявляет, что правительство считает его действующим губернатором до завершения всех судебных процессов.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Такой указ выглядит как эмоциональное, несбалансированное, политическое решение, а не правовое действие главы государства", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, вполне очевидно, что решения такого рода должны были приниматься по согласованию с правительством соответствующими структурными подразделениями Секретариата Президента. "Я точно знаю, что ключевые работники Секретариата Президента не согласовывали этого решения с правительством", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он не исключил, что в данном случае может идти речь о фальсификации или служебном подлоге при подготовке этого указа. Н.ТОМЕНКО объяснил это тем, что в указе отмечено, что А.АВАКОВ освобожден по собственному заявлению, но его не существует и о наличии его не знает председатель Харьковской ОГА.

"С одной стороны, понятно, что председатель Харьковской облгосадминистрации будет обжаловать это решение, с другой стороны, можно констатировать, что Президент применил неразрешенный метод, который в украинской практике очень часто использовался", - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, этот метод заключается в том, что популярного кандидата на какую-то должность снимали в последнюю ночь перед выборами.

Н.ТОМЕНКО отметил, что до завершения всех судебных процессов по этому вопросу правительство считает А.АВАКОВА и всю его команду легитимными, поскольку очень важно, чтобы в Харьковской области не была сорвана избирательная кампания и было обеспечено демократическое волеизъявление.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Харьковский облсовет выразил недоверие председателю ОГА А.АВАКОВУ. Вопрос о недоверии губернатору был внесен фракциями Партии регионов и Коммунистической партии. За это решение проголосовали 105 депутатов из 107 присутствующих. Свое решение депутаты мотивировали тем, что А.АВАКОВ использует административный ресурс во время выборов Президента Украины.

5 февраля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об отставке А.АВАКОВА с должности председателя Харьковской облгосадминистрации. “В соответствии с частью десятой статьи 118 Конституции Украины принять отставку председателя Харьковской областной государственной администрации АВАКОВА Арсена Борисовича”, - говорится в документе.