Бывшие политические узники обратились к патриотически настроенным украинцам

Голосование “против всех” или неучастие в выборах Президента Украины - это содействие в победе Виктора ЯНУКОВИЧА, “который приведет к власти патологических украиноненавистников”. Об этом говорится в переданном УНИАН обращении бывших политических узников к патриотически настроенным соотечественникам.

“Голосование “против всех” или “принципиальное” неучастие в выборах автоматически открывает шлагбаум для прохождения на властный Олимп именно В.ЯНУКОВИЧА. И тогда он со спокойной совестью возьмется за выполнение своей предвыборной программы, суть которой сконцентрирована в лозунге “Украина для людей”. То есть – людей В.ЯНУКОВИЧА...”, - идет речь в письме 22-х диссидентов советских времен, которые представляют разные регионы Украины.

Они призывают “всех честных земляков, украинцев-патриотов и рядовых граждан, соблазненных “братскими” обещаниями подкупленных толстосумами горлохватов или сбитых с толку некоторыми излишне усердными “национал-демократами”, не допустить очередного позора и надругательства над собой – окончательного ограбления и грубого унижения национального и человеческого достоинства”.

В то же время бывшие политзаключенные считают, что “надежду на содействие украинскому национально-государственному возрождению и подъему дает второй претендент на гетманскую булаву – Юлия ТИМОШЕНКО. В своей предвыборной программе она четко и недвусмысленно задекларировала приверженность украинской национальной идее, определила приоритетность развития украинской культуры, науки, духовности и национальной экономики – с тем, чтобы наше самодостаточное и независимое Украинское государство по уровню жизни заняло достойное место в ряду самых развитых стран Европы и мира”.

“Своим участием в активном голосовании, содействия избранию Ю.ТИМОШЕНКО на президентскую должность, мы будем иметь полное и законное право требовать от нее выполнения данных обещаний. А она, как мы уже неоднократно убеждались, умеет это делать», - констатируют общественные деятели.