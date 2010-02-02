Тимошенко: нынешняя избирательная система неэффективна

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что после избрания ее главой государства выборы в местные советы будут проводиться по открытым спискам или смешанной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с общественностью Тернополя в драмтеатре.

Премьер отметила, что нынешняя избирательная система по партийным спискам является неэффективной.

«Партийные списки составляют иногда так, что туда попадают люди неавторитетные, люди, которые занимаются распределением земли, а не работают на общество. Вместо этого депутаты должны стать зависимыми от общества, от его выбора. Поэтому нужно перейти к максимально открытым спискам. Или часть депутатов избирать по открытым спискам, а часть – по мажоритарной системе», – убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в таком случае люди уже смогут осознанно избирать депутатов местных советов. «А нам, наконец, нужно прийти к этому. Поэтому в случае избрания Президентом сделаю все для того, чтобы создать закон, который уже в мае даст возможность избирать депутатов по новой системе», – пообещала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом «политическую структурированность», по ее мнению, отвергать не нужно, поскольку партийные структуры обеспечивают формирование определенной политики, «которая может быть оценена народом и за которую есть определенная партийная ответственность».