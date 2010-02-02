Тимошенко: Виктор Андреевич, давайте сядем как два нормальных лидера

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что лишь единенье всех патриотических сил может защитить независимость Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Ивано-Франковске на встрече с прикарпатцами.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, только единенье всех патриотических сил может защитить независимость Украины. «Никакой компромисс не будет лишним, потому что это и есть защита Украины», - отметила она.

«Думаю, что сегодня, а возможно завтра, посмотрим, как это произойдет, я обращусь к Президенту. Я скажу: Виктор Андреевич, давайте сядем вместе, ну, просто, как два нормальных лидера, и поговорим. Давайте выясним, что мешает сегодня совместно защищать Украину, что мешает сегодня сделать даже невозможное - чтобы реванш ЯНУКОВИЧА не состоялся», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, она с оптимизмом смотрит в будущее.

«Я хочу всегда верить в то, что нет навсегда сожженных мостов, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. – А нужно только идти вперед и не расслабляться, не сдаваться по одной простой причине, что кроме нас, нашей общей команды в защите Украины больше никого нет. И это наша с вами задача».

Ю.ТИМОШЕНКО призвала жителей Прикарпатья, которые поддерживают разные патриотические силы, «стать той командой, которая за считанные дни сможет поднять все общество и вернуть его силы, и встать в проломе защиты Украины», потому что завтра, по ее словам, уже может быть поздно.

«И это не нужно упрощать. И этот риск судьбоносный. И этот риск должен нас, наконец, вернуть к борьбе и оценке реальности жизни», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.