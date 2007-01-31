Закон о Кабинете министров опубликует ”Официальный вестник Украины”

Закон о Кабинете Министров Украины будет опубликован в очередном номере «Офійційного вісника України», который издается Министерством юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Если за исходную позицию в дискуссии, что считать публикацией закона, брать указ Президента о порядке официальной публикации, то закон должен быть опубликован в одном из 4-х изданий – «Офійційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур’єр» и «Вісник Верховної Рады», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом министр юстиции уточнил, что «Офійційний вісник України» выходит один раз в неделю и не следует ожидать публикации закона завтра. (На сайте «Офійційного вісника України» отмечается, что издание выходит два раза в неделю – каждый понедельник и каждую пятницу – УНИАН).

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, ситуация вокруг вступления в силу закона о Кабинете Министров является классической для составления учебников о всей технологической процедуре принятия законов в Украине.

«Раньше мало кто обращал внимание, как это происходит, сейчас закон о КМУ прошел всю технологическую цепочку до последней точки», - добавил он.

Он также подчеркнул, что закон о КМУ вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.

А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщил, что в Министерство юстиции поступил эталонный текст закона о Кабмине, подписанный председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ, на основании чего Министерство юстиции включило закон в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.