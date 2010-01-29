Французская газета извинилась перед Ахметовым

Ежедневная французская газета «Фигаро» опубликовала опровержение ранее размещенных ложных утверждений относительно крупного украинского бизнесмена Рината АХМЕТОВА, а также принесла извинения за недостоверную информацию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь бизнесмена Елена ДОВЖЕНКО.

По ее словам, опровержение относится к статье Ариэль ТЕДРЕЛЬ «Donetsk, bastion russe en Ukraine», опубликованной газетой и ее электронным изданием 18 января 2010 года. В официальном заявлении, которое появилось в номере газеты «Фигаро» от 28 января 2010 г., издание признало, что «не имеет никаких доказательств утверждений», приведенных в статье в отношении господина Р.АХМЕТОВА.

Газета «Фигаро» также заявила, что «сожалеет, что такие утверждения были сделаны» и принесла официальные извинения Р.АХМЕТОВУ за любой ущерб, который был ему нанесен.

Американский юрист Р.АХМЕТОВА Марк МАКДУГАЛЛ, заявил, что «редакторы и издатели «Фигаро» действовали ответственно, быстро опубликовав извинение и исправление ложных заявлений, опубликованных о господине Р.АХМЕТОВЕ».

М.МАКДУГАЛЛ добавил: «Господин Р.АХМЕТОВ дорожит своей репутацией в Европе, и сегодняшние действия «Фигаро» доказывают тот факт, что доброе имя господина Р.АХМЕТОВА было поставлено под угрозу публикацией ложных обвинений».