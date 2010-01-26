Чорновил прочит Януковичу серьезные проблемы с его партией

При любом результате президентских выборов из Партии регионов выйдет часть народных депутатов, но раскола в рядах «регионалов» не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (внефракционный) сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что «через самозахват, через зажатие членов партии может быть определенная обсыпка», то есть выход из рядов Партии регионов некоторых народных депутатов и присоединение их к другим политическим силам.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что в случае победы на президентских выборах Юлии ТИМОШЕНКО в парламенте может «сцементироваться коалиция при участии 300-350 народных депутатов за счет, в том числе, фракции Партии регионов».

Он отметил, что считает такое развитие событий достаточно вероятным, если Президентом будет избрана Ю.ТИМОШЕНКО, а Сергей ТИГИПКО станет премьер-министром.

По словам Т.ЧОРНОВОЛА, при таких условиях большинство бизнесменов из Партии регионов «захочет иметь спокойные условия для работы», и такая ситуация станет поводом для «обсыпки партии, но не приведет к ее расколу».

В то же время Т.ЧОРНОВИЛ считает, что в случае победы на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА в Партии регионов «обсыпок будет меньше, но трансформации все равно будут проведены достаточно серьезные».

Он отметил, что после избрания В.ЯНУКОВИЧА главой государства события могут проходить по двум сценариям. Самым вероятным и «на 90% реальным» Т.ЧОРНОВИЛ считает сценарий, при котором В.ЯНУКОВИЧ не сможет создать в парламенте коалицию и не сможет повлиять на назначение правительства. По словам депутата, тогда в государстве будет наблюдаться такая же ситуация, как и в настоящее время - противостояние между Президентом и премьер-министром.

В другом случае коалиция может быть создана в случае достижения договоренностей с Владимиром ЛИТВИНЫМ и с фракцией “Наша Украина – Народная самооборона”. Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что эта коалиция будет неустойчивой, и она не даст В.ЯНУКОВИЧУ уверенности в стабильном будущем. По его словам, при таких условиях В.ЯНУКОВИЧ захочет иметь премьера, который будет несамостоятельным и не будет иметь серьезного влияния.

Т.ЧОРНОВИЛ подчеркнул, что при любом сценарии «у В.ЯНУКОВИЧА будут серьезные проблемы».

Т.ЧОРНОВИЛ также не исключил, что в 2012 году в Партии регионов может измениться руководство, но это произойдет только при условии, если В.ЯНУКОВИЧ сам заявит, что уходит на отдых. По мнению депутата, при других условиях никто, кроме В.ЯНУКОВИЧА, возглавить партию на данном этапе не сможет.

Т.ЧОРНОВИЛ считает, что в случае отхода В.ЯНУКОВИЧА от руководства партией, ее может возглавить народный депутат Юрий БОЙКО. По его словам, об этом уже сегодня говорят в партии.

Прогнозируя, кто может занять высшие государственные должности в случае избрания В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что главой Секретариата Президента может стать Сергей ЛЁВОЧКИН, а более выгодно для лидера ПР будет оставить генпрокурором Александра МЕДВЕДЬКО.

Кроме того, по мнению Т.ЧОРНОВОЛА, уже сегодня чувствуется, что В.ЯНУКОВИЧ несколько устал, и поэтому депутат не исключил, что в случае избрания Президентом лидер ПР захочет значительную часть ответственности «сбросить на кого-нибудь, в частности, на Николая АЗАРОВА, но едва или это объединит людей».

Т.ЧОРНОВИЛ прогнозирует, что в случае формирования коалиции в составе НУ-НС и Партии регионов премьер-министром может стать Юрий ЕХАНУРОВ. Вместе с тем он отметил, что и кандидатуры Н.АЗАРОВА, и Ю.ЕХАНУРОВА «многих не удовлетворят, и едва ли объединят, в частности, народных депутатов в парламенте».