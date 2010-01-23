Герман намекает, что Колесникову, Азарову или Бойко премьером не быть?

Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ назовет кандидатуру возможного премьер-министра Украины после того, как получит результаты голосования во втором туре.

Об этом заявила заместитель лидера Партии регионов Анна ГЕРМАН в комментарии "Украинской правде ".

«Все эти разговоры о КОЛЕСНИКОВЕ, АЗАРОВЕ или БОЙКО - провокация, чтобы запутать наших избирателей», - отметила А.ГЕРМАН.

«Сразу после результатов второго тура мы назовем кандидатуру на премьера», - прибавила она.

На вопрос, какую партию будет представлять будущий премьер-министр, А.ГЕРМАН сказала, что «сегодня речь о кандидатуре от Партии регионов не идет».

Как сообщал УНИАН, в субботу кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время рабочей поездки в Бучу Киевской области выразила предположение, что экс-министр топлива и энергетики, экс-председатель НАК «Нефтегаз Украины» Юрий БОЙКО может возглавить правительство, если Президентом станет В.ЯНУКОВИЧ.