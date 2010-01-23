Павлычко видит технологии московских спецслужб на выборах в Украине

Известный писатель и общественный деятель Дмитрий ПАВЛЫЧКО призывает украинцев голосовать за кандидата в президенты Юлию ТИМОШЕНКО, потому что она стала «против бездушной, антиукраинской, управляемой агентурой КГБ клики ЯНУКОВИЧА».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в своем обращении Д.ПАВЛЫЧКО отмечает: «Победа ЯНУКОВИЧА на президентских выборах 7 февраля – это второй государственный язык, Единое экономическое пространство, Таможенный союз, полная зависимость Украины от Москвы во внутренней и внешней политике. Это потеря всего достигнутого в национальной и демократической жизни Украины времен политической самостоятельности. Украина – страшно сказать - превратится в губернию восстановленной российской империи».

Д.ПАВЛЫЧКО отметил, что московские спецслужбы вновь использовали против Украины «бациллу личной амбициозности, обвинений в измене, заразу, превращавшую друзей у врагов в течение всей нашей истории».

«Окруженный подхалимами, «любыми друзями», подосланными агентами, Президент отверг все попытки налаживания и взаимопонимания в отношениях с премьером», - убежден Д.ПАВЛЫЧКО.

Он не сомневается, что «заявление ЮЩЕНКО о том, что ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ – «два сапога пара» – неправдивая, бездоказательная, направленная на то, чтобы ставленник Москвы, главный оппонент Президента, пришел в тех сапогах к власти».

«ТИМОШЕНКО никогда не была сапогом с ноги ЯНУКОВИЧА. Она всегда ходила ровно и высоко несла флаг Украины», - отметил Д.ПАВЛЫЧКО.

Писатель акцентировал внимание, что «национальные, демократические, человечные и христианские силы Украины готовятся к борьбе против нового московского превосходства и порабощения».

«Они должны объединиться и стать за ТИМОШЕНКО, потому что в ее лице имеют и будут иметь союзника. Голосование за ТИМОШЕНКО - это поддержка живого ума, способного развиваться и отвечать на жесткие вызовы времени не по написанным указаниям помощников и спичмейкеров, а исходя из собственного мнения», - пояснил Д.ПАВЛЫЧКО свою позицию.

«В нашей нынешней ужасной ситуации, когда стоим в шаге от бездны, я призываю голосовать за ТИМОШЕНКО по многим причинам. Важнейшая среди них – это выбор самой ТИМОШЕНКО, ее отвага стать против бездушной, антиукраинской, управляемой агентурой КГБ клики ЯНУКОВИЧА», - резюмировал он.

В первом туре выборов Д.ПАВЛЫЧКО как член Украинской народной рады поддерживал кандидатуру действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.