Тимошенко: говорю и Тигипко, и Яценюку - хотите работать, берите Кабмин

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уверенна в объединении демократических сил после завершения президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Буче Киевской области.

«Сейчас пока еще они находятся в состоянии того, как им двигаться дальше, что им делать – идти на парламентские выборы или еще куда-то… Я считаю, что нужно брать на себя ответственность и работать просто, и все будет хорошо. Я надеюсь на то, что если не до выборов, так после выборов все кандидаты от демократических сил будут вместе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что приложит все усилия во имя объединения демократических сил и совместной работы на пользу страны. Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление по поводу того, что демократические силы не смогли объединиться накануне первого тура президентских выборов.

«Они не сделали так, как я сделала в 2004 году – отложила в сторону амбиции - Украина превыше всего - и поддержала, не баллотируясь и не испытывая судьбу. К сожалению, мужчины-политики так не могут служить Украине, как надо», - объяснила она.

Кандидат в президенты подчеркнула, что остается открытой для сотрудничества со всеми демократическими кандидатами. «У нас есть достаточно серьезный ресурс для объединения, и я хочу, чтобы это объединение произошло. Поэтому я и Сергею ТИГИПКО, и Арсению ЯЦЕНЮКУ, и всем другим кандидатам, принимавшим участие в первом туре, сказала: полностью открытая система сотрудничества, было бы только ваше желание. Хотите брать направление работы – берите правительство и показывайте, как вы можете работать, берите другое направление, а я во всем поддержу», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.