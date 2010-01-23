Бессмертный считает невозможным лишить Бандеру звания Герой Украины
Никакой Президент этого не сделает?
Следующий президент не лишит Степана Бандеру звания Героя Украины, заявил руководитель Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.
В интервью «5 канала», он сказал: «Такие вещи недопустимые, это невозможно. Такой сценарий может реализоваться только в одном случае, если за уголовное преступление по факту награждения лицо привлекается к ответственности. В случае со Степаном Бандерой – это невозможно».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по убеждению Р.БЕССМЕРТНОГО, кто бы не стал Президентом Украины, он этого делать не будет – «это во-первых, а во-вторых, он будет продолжать оценивать положительно заслуги и деяния тех героев, которые отстаивали построение Украинского независимого государства».