Бессмертный считает невозможным лишить Бандеру звания Герой Украины

Следующий президент не лишит Степана Бандеру звания Героя Украины, заявил руководитель Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

В интервью «5 канала», он сказал: «Такие вещи недопустимые, это невозможно. Такой сценарий может реализоваться только в одном случае, если за уголовное преступление по факту награждения лицо привлекается к ответственности. В случае со Степаном Бандерой – это невозможно».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по убеждению Р.БЕССМЕРТНОГО, кто бы не стал Президентом Украины, он этого делать не будет – «это во-первых, а во-вторых, он будет продолжать оценивать положительно заслуги и деяния тех героев, которые отстаивали построение Украинского независимого государства».