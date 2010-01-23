Тимошенко знает, кого Янукович может назначить главой правительства

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО допускает, что экс-министр топлива и энергетики, экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» Юрий БОЙКО может возглавить правительство, если Президентом станет Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в Буче Киевской области, где находилась с рабочей поездкой.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО сказала об этом, говоря о том, как ее правительство отменило постановления предыдущего правительства В.ЯНУКОВИЧА о приватизации предприятия «Энергоатом».

Руководитель правительства добавила, что после того, как она возглавила правительство в 2007 году, также увидела два соглашения о поставках газа в Украину, а также о передаче газотранспортной системы Украины в долгосрочную аренду. «Одно соглашение заключено на 25 лет с, как говорится, будущим премьер-министром ЯНУКОВИЧА Юрием БОЙКО, который в то же время был теневым владельцем «Росукрэнерго», - сказала она.

«Почему они (Партия регионов – УНИАН) сейчас так бесятся и выступают против тех реформ, которые я сделала в газовой сфере? Потому что это уже было их. Наша газотранспортная система стоит сотни миллиардов долларов. Мы уже такой собственности не будем иметь никогда, если мы, не дай Бог, допустим это сдать», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства в очередной раз заявила, что сейчас в Украине происходят не просто выборы Президента, а выборы будущего Украины. «Это борьба за возвращение нам того, что мы имеем и должны иметь. И поэтому никто не может остаться безразличным. Сегодня есть или мафия, или нормальное, демократическое развитие страны. Вот выбор», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.