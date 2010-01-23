Литвин уже знает, как поступит проигравший выборы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выражает сомнение, что парламент примет закон, согласно которому выборы в местные органы власти 30 мая будут проводиться по открытым спискам.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

«Я должен сказать честно, сказать людям: никакого нового закона о выборах в местные органы власти не будет", - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР объяснил это тем, что в принятии такого закона не будут заинтересованы ни новый Президент, ни тот, кто проиграет президентские выборы.

«Более того (проигравший), будет пытаться именно через действующую систему компенсировать поражение в финале и завести наибольшее число своих людей в местные советы для того, чтобы начать снова штурм, но не сверху, а снизу», - сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, по мнению Председателя ВР, не хватит и времени. Он объяснил это тем, что после второго тура выборов Президента политические команды долго будут выяснять отношения между собой, потом состоится инаугурация, передел должностей, а там уже и время местных выборов подойдет.