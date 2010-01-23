ЦИК определила дату теледебатов между участниками второго тура
14:55, 23 января 2010Политика
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На Первом Национальном канале
Центральная избирательная комиссия определила 1 февраля датой проведения теледебатов между кандидатами на пост Президента Украины, включенными в избирательный бюллетень для повторного голосования.
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, также комиссия определила, что для проведения предвыборной агитации кандидату на пост Президента Украины, включенному в избирательный бюллетень для повторного голосования, предоставляется такое эфирное время:
Национальной телекомпанией Украины на Первом Национальном канале – продолжительностью 90 минут;
Национальной радиокомпанией Украины на первом канале - продолжительностью 60 минут.
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