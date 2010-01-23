В ПР подозревают, что Тимошенко давала указания львовской милиции

Во Львовской облорганизации Партии регионов заявляют, что милиция Львова была мобилизована, чтобы не пропустить участников автопробега «За единство Украины!» с символикой Партии регионов на площадь, где проходило Всеукраинское вече к дню Соборности Украины с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении председателя облорганизации Партии регионов, народного депутата Петра ПИСАРЧУКА, «по указанию Ю.ТИМОШЕНКО почти вся милиция Львова была мобилизована на то, чтобы не допустить туда львовян, имеющими другие политические вкусы».

«День Соборности Украины в очередной раз напомнил всем нам о необходимости объединения страны, важности поиска понимания между всеми украинцами. К сожалению, в день этого большого праздника своим приездом во Львов Юлия ТИМОШЕНКО не то что не объединила Украину, она сумела разъединить даже Львов. Посвозив из всей Западной Украины горсть своих сторонников на площадь перед памятником Шевченко, по указанию Ю.ТИМОШЕНКО почти вся милиция Львова была мобилизована на то, чтобы не допустить туда львовян с другими политическими вкусами», - говорится в заявлении председателя Львовской областной организации Партии регионов.

П.ПИСАРЧУК отмечает, что «народное вече по случаю важного для каждого украинца события было превращено в партийный митинг, пренебрегая законом, который запрещает еще проводить предвыборную агитацию. При этом, снова не удержалась и при всем народе поливала грязью Виктора ЯНУКОВИЧА, а значит - и миллионы людей, за него проголосовавших в первом туре».

Как сообщал УНИАН, 22 января во Львове состоялся автопробег по случаю Дня Соборности Украины под лозунгом «За единство Украины!», в котором принимали участие сотни автомобилей, украшенных символикой Партии регионов.

Около 100 участников автопробега были намерены присоединиться к Всеукраинскому вече, однако усиленные кордоны милиции не пропустили их на площадь возле памятника Тарасу Шевченко.