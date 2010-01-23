Ющенко говорит, что верительных грамот «на деревню дедушке» не бывает

Действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что Россия будет придерживаться всех международных норм при подготовке верительных грамот для нового посла в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

“Нет верительных грамот, адресованных “на деревню дедушке”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО заметил, что это является формальностью: направлять верительные грамоты на имя действующего Президента, но она является обязательной.

"Вы знаете, что согласно Конституции, не только украинской, не только российской, это часто применяется в международной практике, звание Президента - это пожизненное звание. Поэтому, когда мы говорим об организации отношений между двумя государствами, одним из неотъемлемых компонентов этих отношений является адресность. Если речь идет о верительных грамотах Президенту Украины, то следует понимать, или это верительные грамоты Президенту КУЧМЕ, КРАВЧУКУ , или это верительные грамоты, которые передаются Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО», - отметил он.

Он сообщил, что дал поручение Министерству иностранных дел эту «маленькую провокацию сделать невозможной».

Президент выразил уверенность, что данный вопрос будет исправлен в ближайшее время, “и в понедельник российская сторона вступит в соответствующие отношения, как того требует международный протокол”.

Как известно, газета «КоммерсантЪ-Украина» (№10 от 22 января) проинформировала, что в Министерстве иностранных дел России разработали процедуру, которая дает возможность послу РФ Михаилу ЗУРАБОВУ избежать встречи с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО.

Как пишет газета, в верительной грамоте М.ЗУРАБОВА не будет указана фамилия действующего Президента Украины.

В Секретариате Президента газете дали понять, что Киев откажется аккредитовать М.ЗУРАБОВА на основании такой верительной грамоты.

19 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал указание М.ЗУРАБОВУ, который с момента своего назначения четыре месяца назад исполнял обязанности посла, не оставляя Москвы, выехать в Украину. Временный поверенный по делам РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ уточнил, что М.ЗУРАБОВ приедет в Киев ко второму туру президентских выборов.

Газете удалось выяснить детали дипломатической процедуры, избранной Москвой. МИД России подготовил М.ЗУРАБОВУ верительную грамоту, оформленную с нарушением международных норм.

"Грамота направлена на имя "Его превосходительства, Президента Украины", однако фамилия и имя Президента не указана", – сообщил газете собеседник в российском МИД. По его словам, этот дипломатический ход позволит М.ЗУРАБОВУ вручить копию грамоты министру иностранных дел Петру ПОРОШЕНКО, получить аккредитационную карту и начать исполнение обязанностей посла, а оригинал документа передать уже новому главе государства после его инаугурации. Собеседник газеты отметил, что в тексте Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года не описан формат верительной грамоты и отсутствует норма, которая обязывает Россию начинать документ с именного обращения к Президенту.