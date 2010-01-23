Ющенко говорит, что верительных грамот «на деревню дедушке» не бывает
Президент дал поручение МИД
Действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что Россия будет придерживаться всех международных норм при подготовке верительных грамот для нового посла в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.
“Нет верительных грамот, адресованных “на деревню дедушке”, - сказал он.
В.ЮЩЕНКО заметил, что это является формальностью: направлять верительные грамоты на имя действующего Президента, но она является обязательной.
"Вы знаете, что согласно Конституции, не только украинской, не только российской, это часто применяется в международной практике, звание Президента - это пожизненное звание. Поэтому, когда мы говорим об организации отношений между двумя государствами, одним из неотъемлемых компонентов этих отношений является адресность. Если речь идет о верительных грамотах Президенту Украины, то следует понимать, или это верительные грамоты Президенту КУЧМЕ, КРАВЧУКУ , или это верительные грамоты, которые передаются Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО», - отметил он.
Он сообщил, что дал поручение Министерству иностранных дел эту «маленькую провокацию сделать невозможной».
Президент выразил уверенность, что данный вопрос будет исправлен в ближайшее время, “и в понедельник российская сторона вступит в соответствующие отношения, как того требует международный протокол”.
Как известно, газета «КоммерсантЪ-Украина» (№10 от 22 января) проинформировала, что в Министерстве иностранных дел России разработали процедуру, которая дает возможность послу РФ Михаилу ЗУРАБОВУ избежать встречи с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО.
Как пишет газета, в верительной грамоте М.ЗУРАБОВА не будет указана фамилия действующего Президента Украины.
В Секретариате Президента газете дали понять, что Киев откажется аккредитовать М.ЗУРАБОВА на основании такой верительной грамоты.
19 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал указание М.ЗУРАБОВУ, который с момента своего назначения четыре месяца назад исполнял обязанности посла, не оставляя Москвы, выехать в Украину. Временный поверенный по делам РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ уточнил, что М.ЗУРАБОВ приедет в Киев ко второму туру президентских выборов.
Газете удалось выяснить детали дипломатической процедуры, избранной Москвой. МИД России подготовил М.ЗУРАБОВУ верительную грамоту, оформленную с нарушением международных норм.
"Грамота направлена на имя "Его превосходительства, Президента Украины", однако фамилия и имя Президента не указана", – сообщил газете собеседник в российском МИД. По его словам, этот дипломатический ход позволит М.ЗУРАБОВУ вручить копию грамоты министру иностранных дел Петру ПОРОШЕНКО, получить аккредитационную карту и начать исполнение обязанностей посла, а оригинал документа передать уже новому главе государства после его инаугурации. Собеседник газеты отметил, что в тексте Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года не описан формат верительной грамоты и отсутствует норма, которая обязывает Россию начинать документ с именного обращения к Президенту.