Ющенко: на Бандере не заработаешь, как современный политик

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что подписание указа о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере не является политическим решением.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

По словам В.ЮЩЕНКО, когда речь идет о присвоении звания Степану Бандере, это не “какое-то политическое флюгерство”. “Более того - на Бандере не заработаешь, как современный политик. Ты будешь сидеть в каждой аудитории и в каждую сторону отвечать на противоположные вопросы”, - добавил он.

По его словам, Степан Бандера боролся за независимую страну. “И поэтому, если всей нации дать гармоничную ссылку по этой странице истории, то лучше всего - сделать поступок. Я его сегодня сделал, чтобы показать значительной части украинцев, которые не знают истинной миссии, чина, роли Степана Бандеры, - пожалуйста, ознакомьтесь, это человек, который боролся за Украину, когда о ней немногие так заботились. Для другой части, которые знают об этом чине, об этом поступке - это комплимент, что каждый человек, посвятивший себя борьбе за наш суверенитет, за нашу независимость, рано или поздно мы будем стоять перед фактом, что правда будет торжествовать”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в подписании соответствующего указа не надо искать политики, в то же время он призвал помнить историю Украины в части борьбы за независимость.

Объясняя, почему он именно сейчас подписал этот указ, а не намного раньше, В.ЮЩЕНКО сказал: «Вопрос не в росчерке пера Президента, а вопрос, как подобрать ключ к человеческому сердцу, чтобы человек понимал, что это шаг не против него - украинца или человека, который является гостем нашего государства или нашего соседа ли. Речь идет о том, как на этом примере собрать вместе страну, показывать, что у нас есть собственная история - история становления нашей независимости”.

Как сообщал УНИАН, 22 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН С.Бандере.