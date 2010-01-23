ПР не понравилось, что Куницын «прогнулся» перед Януковичем?

Совет севастопольской городской организации Партии регионов категорически настаивает на увольнении с должности председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре парторганизации, в принятом 22 января на заседании совета заявлении отмечается, что «чиновники, назначенные ЮЩЕНКО, стремятся продемонстрировать лояльность будущему Президенту», понимая, что во втором туре президентских выборов лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ одержит убедительную победу. В частности, говорится в заявлении, С.КУНИЦЫН «одним их первых засвидетельствовал свое почтение Виктору ЯНУКОВИЧУ» (в интервью газете «Крымский обозреватель» С.КУНИЦЫН сообщил, что Блок Сергея Куницына намерен поддержать во втором туре выборов В.ЯНУКОВИЧА, и пояснил, почему. Как ожидается, сегодня в Севастополе в 11.00 начнется конференция Блока Сергея Куницына, на которой главным будет вопрос о поддержке во втором туре кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА -УНИАН).

В заявлении подчеркивается: «У однопартийцев и горожан мнение о С.КУНИЦЫНЕ, получившем в 2008 году вотум недоверия в Севастополе (имеется в виду так называемый референдум по недоверию председателю горгосадминистрации С.КУНИЦЫНУ, который позже судом был признан нелегитимным - УНИАН) однозначное: нынешний глава администрации должен быть уволен за постоянное нарушение им и его окружением законодательства Украины, пренебрежение интересами граждан Севастополя».