Патриарх Филарет не нашел себя в списках избирателей

17 января, в день выборов Президента Украины, Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ принял участие в голосовании на одном из избирательных участков в центре Киева.

Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата, в 8.30, перед началом воскресного богослужения, Патриарх прибыл на участок, где получил бюллетень и проголосовал.

Следует отметить, что как и на предыдущих парламентских выборах, в канун голосования возникли проблемы – оказалось, что Патриарх ФИЛАРЕТ не внесен в списки избирателей. Но ко дню голосования эти проблемы были разрешены, а данные Святейшего Владыки внесены в избирательный список.

Напомним, что в декабре 2009 г. Святейший Патриарх ФИЛАРЕТ, вместе с руководителями других Церквей и религиозных организаций, призвал граждан прийти на голосование и сознательно отдать свой голос.