Кабмин не будет заседать 25 апреля
13:05, 21 апреля 2006Политика
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Пресс-служба не уточняет причину
Кабинет министров Украины перенес очередное заседание с 25 на 27 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
В пресс-службе не уточнили причину переноса даты заседания, а также формат заседания, намеченного на 27 апреля.
Между тем, в пресс-службе отметили, что намеченные на 4 и 11 мая заседания Кабмина пройдут согласно графику.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля Кабмин планировал провести расширенное заседание при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО для обсуждения результатов социально-экономического развития страны в І квартале т.г.
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