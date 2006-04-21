Кабмин не будет заседать 25 апреля

Кабинет министров Украины перенес очередное заседание с 25 на 27 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе не уточнили причину переноса даты заседания, а также формат заседания, намеченного на 27 апреля.

Между тем, в пресс-службе отметили, что намеченные на 4 и 11 мая заседания Кабмина пройдут согласно графику.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Кабмин планировал провести расширенное заседание при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО для обсуждения результатов социально-экономического развития страны в І квартале т.г.