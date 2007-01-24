Россия рискнула поставить украинскую ”Точку” на своем полигоне

Украина планирует разработать собственный ракетный комплекс к 2011 году.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-лейтенант Валерий ФРОЛОВ после учений в Хмельницкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Мы ожидаем получить современный ракетный комплекс отечественного производства на рубеже 2011 года", - сказал он.

При этом В.ФРОЛОВ добавил, что "это при условии достаточного и ритмичного финансирования".

По словам В.ФРОЛОВА, в бюджете на 2007 год впервые за последние годы предусмотрены средства на поддержку и развитие ракетных войск.

В.ФРОЛОВ также сообщил, что украинские подразделения комплексов "Точка-У" в ближайшее время проведут стрельбы на одном из полигонов в России. По его словам, стоимость учений одной батареи "Точка-У" обойдется примерно в 1,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка» предназначается для поражения ракетной установкой наземных средств разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления различных родов войск, стоянок самолетов и вертолетов, резервных группировок войск, хранилищ боеприпасов, топлива и других материальных средств.

20 апреля 1999 года с полигона "Гончаровский", расположенного в 130 км к северу от Киева, была запущена ракета с комплекса "Точка-У", которая затем отклонилась от курса и угодила в жилой дом в Броварах, пробив девять этажей. В результате трагического инцидента погибли 3 и были ранены 5 человек.