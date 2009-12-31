У Тимошенко обратились к чиновникам, которые выполняют политический заказ

Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров просит некоторых руководителей райгосадминистраций работать на общину, а не выполнять политические заказы оппонентов правительства.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН, управление уполномочено заявить, что отдельные руководители региональных госадминистраций, даже несмотря на Новогодние праздники, по указанию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “продолжают грязную политическую кампанию травли правительства, делая безосновательные и бессмысленные заявления о блокировании счетов местной власти в отделениях казначейства”.

Кабинет министров полностью обеспечил финансирование по всем защищенным статьям бюджета. Зарплаты и пенсии традиционно выплачиваются своевременно и в полном объеме, подчеркивается в заявлении.

В то же время, отмечают в Кабмине, “вызывает серьезную обеспокоенность непрофессиональность некоторых руководителей областей, которые, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, пытаются дезинформировать общественность, ведя агитационную избирательную кампанию под прикрытием своих должностей”.

Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров обращается к руководителям местных органов исполнительной власти с просьбой исполнять свои прямые обязанности, указанные законодательством Украины, и решать проблемы общин, а не заниматься “грязной политикой”.