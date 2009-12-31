В Европарламенте считают, что обещание членства в ЕС Украине не нужно

Украина станет ближе к ЕС без обещания членства. Это произойдет благодаря Соглашению об ассоциации, которое должны подписать в 2010 гоу. Такое мнение в интервью «Немецкой волне» выразил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский.

«Сигналы, которые мы наблюдаем в Европарламенте указывают на то, что Украина - наиболее развитая страна из тех, которые ведут переговоры относительно Соглашения об ассоциации. Переговоры подходят к концу» - так член комитета по иностранным делам Европарламента Яцек Сариуш-Вольский прокомментировал часовые рамки подписания соглашения. Ранее в декабре председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду, что Украина и ЕС смогут заключить Соглашение об ассоциации на протяжении 2010 года. Украинские же властьимущие неоднократно анонсировали такое подписание еще в декабре.

По словам Сариуша-Вольского, ЕС предлагает Украине интенсивную экономическую интеграцию. Будущая зона свободной торговли, отмечает евродепутат, это не только свободное движение товаров и услуг, но также приближение законодательства к европейским стандартам. Парламентарий подчеркивает, что и экономическая модель должна быть подобной, она будет способствовать инвестициям, облегчению свободного передвижения людей.

«Это значит, что политически и экономически Украина будет ближе к Союзу без обещания членства, потому что для этого еще рано - ни ЕС, ни Украина еще не готовы, но это открыта формула и ассоциация - такое специальное соглашение, которое было применено в Польше, Литве, Венгрии, Чехии и других странах, которые впоследствии стали членами», - отмечает политик, который раньше отвечал за евроинтеграционные процессы в самой Польше.

В настоящее время Яцек Сариуш-Вольский стал одним из заместителей председателя Парламентской Ассамблеи Евронест - новой структуры Парламента, которая должна стать платформой для дискуссий с депутатами стран Восточного партнерства, в том числе Украины. По его словам, ожидаемое Соглашение об ассоциации не является напрямую обещанием членства, но является определением того, что Украина очень серьезно рассматривается как стратегический партнер Евросоюза: «Есть ключевые интересы обеих сторон, например, энергетическая безопасность, и Украина и ЕС заинтересованы в гарантиях энергетической безопасности, Украина является ключевой транзитной страной».

Говоря же о Восточном партнерстве, Сариуш-Вольский заметил, что для работы по этому направлению мешают сложные отношения между президентом и правительством. «ЕС приветствует политическую стабильность и ожидает проведения демократических выборов президента. Мы надеемся, что Украина сделает выбор, который бы отвечал европейской перспективе», - говорит депутат Европарламента.