Кравчук считает возможной договоренность Ющенко и Януковича

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК считает действительным соглашение между Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ об их совместных действиях во втором туре президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил в прямом эфире телеканала РТБ Ровенской облгостелерадиокомпании.

Отвечая на вопрос телезрителя, Л.КРАВЧУК показал перед телекамерой текст соглашения, и отметил, что его содержание очень совпадает с теми действиями и намерениями, которые демонстрировал в последние годы В.ЮЩЕНКО, в частности, по сближению с Партией регионов и намерению создать широкую коалицию.

Л.КРАВЧУК отметил, что в этой связи его очень беспокоит другое – призыв В.ЮЩЕНКО «не голосовать во втором туре ни за кого, если в него выйдут ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО». По мнению Л.КРАВЧУКА, это означает, что западная Украина не даст голоса для того кандидата, который проводит европейский курс. А такой курс, по его мнению, проводит Юлия ТИМОШЕНКО. Поэтому, считает экс-президент, «нужно дать возможность отстоять курс тому, кто может это, кто имеет реальные для этого возможности, кто имеет имидж». Л.КРАВЧУК подчеркнул, что «нельзя больше шутить с политическим курсом государства».

Л.КРАВЧУК побывал в Ровенской области в тот же день, что и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая открыла построенную вторую очередь онкодиспансера в областном центре. Кроме телеэфира, он также встретился с избирателями города Дубно, дал пресс-конференцию для местных СМИ и выступил в прямом эфире «Радио Трек».

Как сообщал УНИАН, 25 декабря экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК заявил, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании.

В Партии регионов, “Нашей Украине” и Секретариате Президента опровергли это заявление.

Справка УНИАН. Л.КРАВЧУК - доверенное лицо кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО в едином общегосударственном избирательном округе.