Власть в Киевской области пытается узурпировать бизнес-холдинг, который незаконно получает возмещение НДС в размере 800 млн. грн., что равняется размеру областного бюджета.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель Киевской облгосадминистрации Евгений ЖОВТЯК.

Он сообщил, что в ходе заседания первой сессии Киевоблсовета выявились „намерения узурпировать власть в Киевской области бизнес-холдингом Сергея ОСЫКИ и Богдана ГУБСКОГО (оба представляют БЮТ - УНИАН), который никакого отношения к политике не имеет".

Е.ЖОВТЯК отметил, что 20 апреля Киевский областной совет на своем первом заседании на протяжении пяти часов не мог избрать счетную комиссию. Утром представитель фракции БЮТ в облсовете предложил список членов счетной комиссии, в котором большинство составляли бы представители фракции БЮТ. Вместе с тем, фракции облсовета – «Нашей Украины», Партии регионов, Народного блока Литвина и Украинской народной партии - настаивали на том, чтобы в счетной комиссии были представлены все фракции областного совета.

Е.ЖОВТЯК отметил, что блок Костенко-Плюща готов работать со всеми депутатами, и выступает против узурпации власти в Киевской области организованной группировкой ОСЫКИ и ГУБСКОГО.

Как сообщал УНИАН, по итогам выборов 26 марта 2006 года в Киевский областной совет прошли: Блок Юлии Тимошенко, который получил 65 депутатских мандатов, „Наша Украина” – 16, Социалистическая партия Украины – 14, Партия регионов - 11, Народный блок Литвина – 7, Украинский народный блок Костенко и Плюща - 6.