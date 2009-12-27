Яценюк убежден, что нардепы не могут быть беспартийными

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что народные депутаты не могут быть беспартийными.

Об этом он заявил на митинге-телемосте между Хмельницким с десятью другими городами Хмельницкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он подчеркнул, что после выборов Президента необходимо провести досрочные парламентские выборы по открытым спискам: «В стране будут открыты списки: голосование за депутата, который представляет партию и который закреплен за конкретным регионом».

«Беспартийных депутатов не будет. Объясняю, почему. Уже была так называемая мажоритарная система, когда были беспартийные депутаты, которые приезжали в регион с чемоданами денег, раздавали их, а затем шли на Банковую, и их (депутатов) в кабинете Президента скупали пачками. Что может сделать один депутат? Ничего. Какую идеологию он несет? Только одну: дайте мне деньги на капитальные вложения в моем округе, я их отдам своей фирме», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что партии должны иметь идеологию и нести за нее ответственность. В то же время, сказал А.ЯЦЕНЮК, партии не должны быть «фирмами», которыми они являются сегодня. «Каждая партия должна доказать, что в состоянии отстоять интересы избирателя», - подчеркнул кандидат в президенты.