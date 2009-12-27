Яценюк убежден, что нардепы не могут быть беспартийными
Кандидат объяснил, почему
Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что народные депутаты не могут быть беспартийными.
Об этом он заявил на митинге-телемосте между Хмельницким с десятью другими городами Хмельницкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.
Он подчеркнул, что после выборов Президента необходимо провести досрочные парламентские выборы по открытым спискам: «В стране будут открыты списки: голосование за депутата, который представляет партию и который закреплен за конкретным регионом».
«Беспартийных депутатов не будет. Объясняю, почему. Уже была так называемая мажоритарная система, когда были беспартийные депутаты, которые приезжали в регион с чемоданами денег, раздавали их, а затем шли на Банковую, и их (депутатов) в кабинете Президента скупали пачками. Что может сделать один депутат? Ничего. Какую идеологию он несет? Только одну: дайте мне деньги на капитальные вложения в моем округе, я их отдам своей фирме», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.
Он отметил, что партии должны иметь идеологию и нести за нее ответственность. В то же время, сказал А.ЯЦЕНЮК, партии не должны быть «фирмами», которыми они являются сегодня. «Каждая партия должна доказать, что в состоянии отстоять интересы избирателя», - подчеркнул кандидат в президенты.