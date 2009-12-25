У Тимошенко решили отдать новые шахты на съедение шахтерам

Кабинет министров Украины решил перераспределить 100,976 млн. грн. средств Стабилизационного фонда Госбюджета, предусмотренных на финансирование капитального строительства на госшахтах в 2009 году, направив их на выплату зарплат шахтерам.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 16 декабря № 1565-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, в частности, Кабмин увеличил ассигнования на выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих компаний и на частичную поддержку по себестоимости производства угольной продукции с 2 млрд. 762,949 тыс. грн. до 2 млрд. 863,925 тыс. грн., сняв указанные средства с расходов по капстроительству шахт.