ЕЦ предлагает ликвидировать Укравтодор

Партия “Единый Центр” считает ликвидацию компании “Укравтодор” первым шагом в борьбе с коррупцией при строительстве дорог.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Ликвидация «Укравтодор» должна стать первым шагом в борьбе с коррупцией, злоупотреблениями, «откатами» при строительстве дорог. Наше государство не может себе позволить прокладывать один километр дороги почти за 100 млн. гривень. Таких цен нет нигде – ни в Европе, ни в США. Хотя уровень зарплат строителей там в разы выше, а следовательно и себестоимость строительства – больше», – заявил один из лидеров ЕЦ, народный депутат Василий ПЕТЕВКА.

Политик отметил, что большинство стран, в том числе и бывшего СССР, давно отказались от практики содержания госструктуры, которая монопольно ремонтирует и прокладывает дороги. «В мире проводятся открытые тендеры, на которых и определяется, кто построит дорогу с оптимальным соотношением цены и качества. Так делает, например, соседняя Польша, которая за последние годы превратилась в крупнейшего заказчика строительства дорог в Европе. В тендерах на прокладку польских дорог принимают участие компании из Азии и Европы. Результат – качественные магистрали по оптимальным ценам», - отметил представитель “Единого Центра”.

Народный депутат убежден, что нормальные дороги за обоснованную цену можно строить и в Украине. «Так, километр автомагистрали Киев - Чоп обошелся государству в 21,9 млн. грн. Объясняется это тем, что дорога строится за одолженные средства, а международные структуры ЕБРР и МБРР, которые предоставили займ, контролируют использование каждой гривни. Поэтому и выходит, что стоимость 1 км международного транспортного коридора почти в 5 раз ниже стоимости «двуполоски» межрайонного значения», - сказал В.ПЕТЕВКА.

Народный депутат отметил, что основная проблема украинских дорог – это не отсутствие финансирования, а неэффективное использование средств. «Вопрос ремонта и строительства дорог государственного значения нужно отдать в управление профильному министерству. Дорогами местного значения должна заниматься местная власть. Исполнители работ должны определяться исключительно по результатам открытого тендера. Только тогда в Украине появятся нормальные дороги, а государственные средства не будут идти в карманы коррупционеров», - заявил В.ПЕТЕВКА.