Организаторы «Цифрового десанта» поделятся опытом, полученным в Запорожье, Донецке, Харькове. Круглый стол в УНИАН

26 апреля в 14.00 в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Развитие цифрового бизнеса в Украине и роль «Цифрового десанта» в нем». В работе круглого стола примут участие: руководитель департамента Цифровой техники Юг-Контракт Виталий Дорошенко, глава представительства OLYMPUS в Украине - Сергей Короткевич, директор KODAK Украина Андрей Аблессимов, представитель компании JVC Константин Медведев, менеджер представительства SONY в Украине Олег Жомбин, глава представительства Canon в Украине Владимир Ковальский, бренд-менеджер UFO в Украине Олег Кипко. Организаторы «Цифрового десанта» поделятся опытом, полученным в проведении акций в таких городах как Запорожье, Донецк, Харьков (и еще состоятся 27 апреля - в Симферополе, 4 мая в Одессе, а 12 мая в Тернополь). Представители мировых брендов цифровой техники расскажут о перспективах развития цифровой техники.