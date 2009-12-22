Ющенко выступит с лекцией в Институте международных отношений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 22 декабря выступит с лекцией о деятельности Украины на международной арене перед профессорами, преподавателями и студентами Киевского института международных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Ожидается, что глава государства обстоятельно рассмотрит современные вызовы и угрозы, встающие перед Украиной, проанализирует достижения внешней политики за последний период и выразит свое виденье наиболее приоритетных заданий на международной арене для нашего государства.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, запланировано участие Президента и в других мероприятиях по случаю Дня работников дипломатической службы, который отмечается в Украине 22 декабря.

Так, Президент примет участие в официальной церемонии по случаю Дня работников дипслужбы в Министерстве иностранных дел. В соответствии с традицией, в этот день будут вручены государственные награды и присвоены высшие дипломатические ранги ведущим сотрудникам этого ведомства.