Мороз на провокации коммунистов не поддастся

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что парламент ни в коем случае не будет поднимать вопрос об импичменте Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил во время рабочей поездки на Буковину.

Во время выступления перед депутатами Черновицкого облсовета, представителями органов местного самоуправления, А.МОРОЗ, отвечая на один из вопросов, отметил, что этот вопрос не должен быть предметом рассмотрения в ВР.

«Я не сторонник таких провокаций, они ничего не дают как парламенту, так и в целом обществу. Главное, чтобы все ветви власти четко придерживались Конституции и тогда все будет нормально», - сказал он.

По мнению председателя ВР, с ним разделяют такую позицию и Президент, и премьер.

Как сообщал УНИАН, 10 января фракция КПУ предложила объявить импичмент Президента из-за ветирования им законов, принятых Верховной Радой.

Лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО сообщил, что КПУ инициирует принятие Верховной Радой законов, необходимых для проведения процедуры импичмента.