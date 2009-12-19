Гриценко знает, как открыть Украине огромные резервы энергии

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что Украине не следует отказываться от атомной энергетики.

Как сообщает пресс-служба кандидата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в эфире телеканала «UBC».

«Я против того, чтобы отказываться от атомной энергетики», - сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, атомная энергетика должна быть в Украине, однако государство должно обеспечить ее надежность, своевременную модернизацию и надлежащий надзор. «Все это заложено в стратегической энергетической программе, выполнение которой полностью зависит от правительства», - отметил кандидат в президенты.

В то же время, кроме развития и модернизации атомных источников энергетики, А.ГРИЦЕНКО предлагает задействовать все внутренние резервы для развития украинской экономики на энергетических ресурсах.

«Для этого нам нужна и атомная энергетика, и гидроэнергетика, и возобновляемые источники энергии, которые мы еще не освоили, - считает кандидат в Президенты. – Также нужно сокращать энергопотребление на единицу продукции. Это откроет для Украины огромные резервы энергии», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.