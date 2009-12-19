Ющенко: Россия отберет ГТС, и нас не спросит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что закон о запрещении приватизации газотранспортной системы Украины не сможет спасти ГТС, если Россия будет апеллировать к международным соглашениям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время общения с жителями Винницы.

Президент в очередной раз раскритиковал газовые контракты, заключенные между Украиной и Россией.

При этом он отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не могла не знать, что тариф на транзит российского газа в размере 1,7 доллара за транспортировку 1 тыс. кубометров газа на 100 км приведет к убыточности НАК «Нафтогаз Украины».

«Почему нужно «Нафтогаз» видеть убыточным? Почему можно ставить вопрос перед ним о его будущей деятельности как банкрота? А потому что НАК «Нафтогаз» является крупнейшей в Европе газотранспортной системой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что на сегодняшний день нет никаких изменений в контрактах, которые предусматривали бы, что Россия не будет требовать от Украины уплаты 7,5 млрд. долларов штрафа за недобор газа.

«И то, что мы имеем закон, который не позволяет изымать (ГТС. – УНИАН), – нас об этом никто не будет спрашивать, если есть международное соглашение. Международное соглашение стоит по классу всегда выше национального законодательства. Это и к гадалке не ходи, это мировая норма», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" 25 ноября подписали дополнение к контракту от 19 января 2009 года, в соответствии с которым объем поставок газа в Украину в 2010 году снижен до 33,75 млрд. кубометров с прежде планировавшихся контрактом 52 млрд. кубометров. Также стороны закрепили отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа "Нафтогазом Украины" в 2009 году. Если бы штрафные санкции были применены, то Украине пришлось бы заплатить от 5,8 млрд. долл. (оценка "Нафтогаза") до 7,8 млрд. долларов (оценка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО).

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.