ПР на Тернопольщине: "Пока они грызлись, мы развивали структуры"

Председатель Тернопольской областной организации ВО “Батькивщина”, народный депутат от БЮТ Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ заявляет о подкупе избирателей области представителями Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ сообщил, что уже обратился по этому вопросу в областное управление милиции. «Есть уже свидетельства людей. На основании этих данных я и обратился в милицию, чтобы теперь попытки подкупа людей официально подтвердили правоохранительные органы», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его данным, деньги избирателям предлагают во всех районах Тернопольской области, при этом за голос в поддержку лидера Партии регионов на президентских выборах жителям области обещают от 80 грн. «В начале говорили о 80 грн., но уже из некоторых районов мы имеем информацию, что обещают и 200 грн.».

«Очевидно, что Партия регионов не будет жалеть средств для Галичины, чтобы показать, что жители Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской области тоже массово поддерживают ЯНУКОВИЧА. Поэтому стоимость голоса в этих трех областях будет значительно выше, чем в других регионах», – считает В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его словам, средства за голос обещают те же люди, которые «помогали фальсифицировать выборы в Тернопольский областной совет в 2009 году».

В свою очередь, председатель областной организации Партии регионов Орест МУЦ отбросил озвученные обвинения. «ДЕРЕВЛЯНЫЙ-бездарь знает, что более 8% не наберет, поэтому и такие заявления делает. Это все делается, чтобы потом оправдать свой провал. Им уже жители области дали оценку на внеочередных выборах в облсовет», – отметил О.МУЦ.

Он заверил, что представители Партии регионов не прибегают к незаконным действиям. «Просто пока они грызлись между собой, мы развивали свои структуры. А если у кого-то есть факты подкупа, то пусть обращается с ними в соответствующие органы, только заявления нужно делать после того, как что-либо выявят, а не как ЛУЦЕНКО. Я же не делал никаких комментариев, когда ДЕРЕВЛЯНОГО местные депутаты обвинили в вымогательстве 2 млн. долларов взятки, потому что понимал, что оценку сначала должны дать правоохранители», – отметил О.МУЦ.