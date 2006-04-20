Ющенко уволил Омельченко и назначил Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО председателем Киевской городской государственной администрации. Другим своим указом глава государства освободил от должности председателя Киевской городской государственной администрации Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля на первой сессии новой Киевсовета председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии, зачитал соответствующее постановление КГТИК о признании Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, за которого проголосовали 457 тыс. 887 избирателей, победителем на выборах Киевского городского председателя 26 марта, вручила ему удостоверение мэра.

20 апреля премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ подписал и направил Президенту Украины представление на освобождение А.ОМЕЛЬЧЕНКО от должности председателя Киевской государственной администрации и назначения на эту должность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Это решение руководитель правительства принял после встречи с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, которая состоялась сегодня утром.

Согласно закону о столице, КГГА возглавляет городской председатель Киева.