Яценюк предлагает перенять опыт Рузвельта

Кандидат на пост Президента Украины, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК подготовил законопроект о создании государственного органа по борьбе с коррупцией и планирует внести его на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Херсоне, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он отметил, что не видит “другого пути, как создания отдельного органа”. “Ни Служба безопасности Украины, ни Генеральная прокуратура, ни Министерство внутренних дел Украины сегодня не будут бороться с коррупцией в своих рядах, потому что рука руку моет”, - сказал он. По словам А.ЯЦЕНЮКА, “нужно перенимать опыт 1932-1933 годов США, когда Президент Франклин Рузвельт создал ФБР, в которое попало несколько сотен профессиональных людей, и они начали наводить порядок в стране».

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что его антикоррупционная программа предусматривает усиление уголовной ответственности за коррупционные действия, а также роспуск действующего парламента и избрание новой Верховной Рады по новому законодательству.

Кандидат на пост Президента также отметил, что рассчитывает на сознательность людей во время волеизъявления. “Я на митингах говорю: вы принимаете решение, и если голосуете за прошлое - голосуйте, только сразу придумайте, что вы будете говорить своим детям через 5 лет, потому что вы лично отвечаете за свой выбор», - сказал А.ЯЦЕНЮК.