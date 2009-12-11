Тимошенко: репрессий не будет, будет наступление ответственности

Кандидат в президенты Украины, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае своей победы на президентских выборах не будет проводить репрессий.

Об этом она заявила в эфире телеканалу "Украина" в программе «Готов отвечать».

«Я могу сказать абсолютно четко: для тех, кто нарушил закон и в соответствии с Уголовным кодексом должна наступать ответственность, – он будет нести ответственность, причем – неотвратимо. Репрессиями это назвать невозможно», – сказала Ю.Тимошенко.

Премьер-министр считает, что сейчас в Украине существуют безнаказанность и безответственность.

«Как вы знаете, должностные лица могут быть только Генеральной прокуратурой привлечены к ответственности, никто должностных лиц не может привлечь к ответственности, кроме Генеральной прокуратуры», - объяснила она.

При этом Ю.Тимошенко в который раз отметила, что Генпрокуратура находится под воздействием Президента и парламента. «Поэтому я только наблюдаю за их деятельностью, а хотелось бы научить их работать», – отметила кандидат в президенты.