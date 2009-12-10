В Бонне Тимошенко представили как будущего Президента (видео)

Европейская народная партия, в которую входят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Николя Саркози и другие ведущие европейские политики, призвала демократические силы Украины объединиться для поддержки во 2 туре самого сильного демократического проевропейского кандидата «для того, чтобы не допустить возвращения сил прошлого».

Как сообщает сайт БЮТ, предоставляя слово Юлии Тимошенко на открытии конгресса Европейской народной партии, ее представили как будущего Президента Украины.

Приветствуя руководителя украинского правительства, генеральный секретарь ЕНП Антонио Лопес сказал: «Мы даем очень высокую оценку сильному руководству премьера Тимошенко, которая профессионально делает все необходимое, чтобы преодолеть финансово-экономический кризис".

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