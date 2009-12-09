Ющенко о Тимошенко, госдолге, "тактике наоборот" и самоубийстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что государственный долг Украины до конца года достигнет 300 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью Сумской областной государственной телерадиокомпании.

«Государственный бюджет страны находится в одних руках - премьер-министра. Так говорит Конституция. Бюджетная, экономическая, социальная политика - это политика премьер-министра», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что качество нынешнего бюджетного процесса свидетельствует о невыполненных служебных обязанностях правительства и его руководителя.

Причиной этого Президент назвал непрофессиональное планирование бюджета, вследствие чего 50% расходов не имеют реальных источников поступлений. Пути, которыми правительство выходит из этой ситуации, констатировал Президент, только углубляют кризисные экономические явления. Речь идет, в частности, о росте государственного долга (сумма которого, по прогнозу В.ЮЩЕНКО, может до конца года достигнуть 300 млрд. грн.), изъятии экономического ресурса у бизнеса через невозврат НДС.

«Избрана тактика «наоборот» - не поддержка финансовым ресурсом экономики, а поддержка политики потребления», - убежден В.ЮЩЕНКО. Он выразил уверенность, что политика популизма в сфере государственных финансов дискредитирует Украину и делает беднее граждан нашего государства.

«Страна, где такая динамика долга, никогда не будет способна на внешнем рынке заимствовать деньги. Это самоубийство. Это PR-политика», - сказал Президент.