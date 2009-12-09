Европейская народная партия обращается к демсилам Украины

Европейская народная партия призывает все демократические силы Украины объединиться вокруг единого сильного кандидата в Президенты, которым считает Юлию Тимошенко. Такое заявление партии, как сообщает сайт Кабинета Министров, озвучил Генеральный секретарь ЕНП Антонио Лопес-Истуриса в Бонне (ФРГ).

«Европейская народная партия призывает все демократические силы Украины и партнеров ЕНП в Украине сплотиться и поддержать самого сильного демократического и проевропейского кандидата, который выйдет во второй тур, чтобы предотвратить возвращение к власти политических сил прошлого и сохранить идеалы «оранжевой революции», - отметил Антонио Лопес-Истуриса в своем заявлении.

Он также подчеркнул, что сегодня в Бонне на Конгресса ЕНП обсуждаются вопросы, связанные с социально ориентированной рыночной экономикой. «И мы даем очень высокую оценку очень сильному руководству Премьер-министра Юлии Тимошенко, которая делает все необходимое для того, чтобы преодолеть финансово-экономический кризис».

Антонио Лопес-Истуриса отметил, что ЕНП предоставит возможность пользоваться своим опытом, а также делиться опытом построения социально ориентированной рыночной экономики: «И мы уверены в том, что Украина не только переживет кризис, но выйдет из нее экономически более сильной и успешно интегрированной в мировую экономику».

Он также добавил, что ЕНП гордится тем, что Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко принимает участие в Конгрессе ЕНП.