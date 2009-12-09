ЦИК отклонила идею о паритете в руководства окружкомов

Центральная избирательная комиссия отклонила предложение о соблюдении принципа паритетности между представителями кандидатов в Президенты при назначении руководителей окружных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

На сегодняшнем заседании комиссии рассматривался вопрос об утверждении рекомендаций ОИК относительно порядка образования участковых избирательных комиссий и внесения изменений в их состав.

А.МАГЕРА предложил предусмотреть в рекомендациях в дальнейшем во время внесения изменений в состав комиссий соблюдать принцип квотности при распределении должностей между представителями кандидатов в Президенты.

«Речь идет о приоритетном праве, а не об абсолютном. То есть, в том случае, если прекращаются полномочия председателя ТИК, заместителя председателя ТИК или секретаря, то в том случае приоритетное право назначения на руководящие должности предоставляется членам комиссии от соответствующего кандидата. Если таких предложений нет, кандидатур нет, или человек отказался работать в руководящих должностях, такая квота отдается другому кандидату», - сказал А.МАГЕРА.

Он отметил, что ЦИК готовит апелляционную жалобу в Высший административный суд на решение Киевского апелляционного административного суда, которым ЦИК обязали соблюдать принцип паритетности при назначении руководителей ОИК от всех кандидатов на пост Президента.

По словам А.МАГЕРЫ, это решение ВАСУ будет окончательным, когда оно вступит в силу, появится четкая правовая определенность в этом вопросе.

Кроме того, А.МАГЕРА отметил, что есть случаи, когда на руководящие должности в ОИК представители одних кандидатов в Президенты заменяются другими.