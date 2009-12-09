У Литвина считают, что Мельниченко должен сесть за «измену родине»

Народный депутат Украины, один из лидеров Народной партии Олег ЗАРУБИНСКИЙ назвал экс-майора государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО «штатным и платным провокатором».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗАРУБИНСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции.

Депутат заявил, что считает ниже своего достоинства комментировать то, что сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «ходя по очередному кругу выпрашивания денег у всех, у кого можно выпросить, и продаже каких-то пленок и иностранным спецслужбам».

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что за Н.МЕЛЬНИЧЕНКО «всякий раз стоят разные люди, в зависимости от того, кто его, очевидно, облагодетельствовал».

По словам депутата, «сегодня это те люди, кто не хочет, чтобы рассматривались резонансные дела, в том числе отравления».

О.ЗАРУБИНСКИЙ убежден, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО «в любом нормальном государстве уже давно бы сидел в тюрьме, поскольку есть статья в Уголовном кодексе – измена родине».

Депутат напомнил, что 17 января 2006 года Деснянский районный суд г. Киева обязал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выплатить 17 грн. за распространение ложной информации в отношении Владимира ЛИТВИНА. По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, из экс-майора «надо было 33 грн. снять, как из определенного человека библейского формата». Он добавил, что речь идет о 33 гривнях, поскольку в Украине нет 33 серебреников.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в комментарии “Лигабизнесинформ” пресс-секретарь В.ЛИТВИНА Ольга ЧЕРНАЯ заявила, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО недавно пытался выйти на избирательный штаб В.ЛИТВИНА и просил денег якобы за молчание “по делу Гонгадзе”.

После этого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с заявлением, в котором просит допросить его самого и О.ЧЕРНУЮ по поводу обвинений в его адрес в вымогательстве у спикера средств “за молчание по делу Гонгадзе”.