Бузек: ЕС готов помогать Украине, но все зависит от нее самой

16:39, 09 декабря 2009
Политика
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Короткая встреча с Тимошенко

Ежи БУЗЕК
Президент Европарламента Ежи БУЗЕК заявляет, что ЕС готов помогать Украине, но все зависит от нее самой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время короткой встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Бонне.

“Мы имеем много сфер для сотрудничества. Я приветствую (ваше – УНИАН) заявление об открытости Украины для Европы, и это очень важно, поскольку все решения сегодня в руках украинцев, но мы готовы и способны к сотрудничеству”, - сказал Президент Европарламента.

Он отметил, что Украине еще многое остается сделать.

“Многое еще необходимо сделать, и нам надо больше согласованности, если мы хотим сотрудничать в будущем. Я знаю, насколько это сложно, и насколько это большая ответственность для любого правительства”, - отметил Е.БУЗЕК.

Одной из сфер общего интереса Президент Европарламента назвал сотрудничество в сфере энергетики. При этом Е.БУЗЕК напомнил, что ЕС уже предложил свою поддержку Украине в развитии и поддержке украинской ГТС.

 

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