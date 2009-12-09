Во время пребывания на посту главы МВД Юрия Луценко министерство не закупило ни одного автомобиля представительного класса.

Об этом заявил сам Луценко на пресс-конференции в среду.

"Во время моего министерства ничего более дорогого, чем "Volkswagen passat" и "Skoda octavia", не закупалось", - сказал он.

Вместе с тем, по словам, Луценко, милиция чувствует потребность в элитных автомобилях, поскольку "например, милицейская разведка не может приехать за богатым клиентом в Конча-Заспу на Жигулях, так как она (машина) сразу будет проверяться".

"Мы хотим в установленном законом порядке в соответствии с решением суда получить конфискованные автомобили высшего класса", - сказал он.

На уточнение о том, что по городу ездит много автомобилей представительного класса с синими милицейскими номерами, Луценко отметил, что все эти машины были куплены министерством еще до его назначения.

"Все эти автомобили, в том числе и Lexus, на котором я езжу, были закуплены до моего министерства", - сказал он.

"Первый раз я ездил на "Volkswagen phaeton", купленном еще во времена Билоконя, а сейчас езжу на Lexus, купленном для Цушко", - сказал он.

Билоконь был министром внутренних дел с 27 августа 2003 г. по февраль 2005 года.

Цушко был министром с декабря 2006 по сентябрь 2007.

"Украинская правда"