Луценко: милиция чувствует потребность в элитных автомобилях
Министр ездит на "Лексусе" от Цушко
Во время пребывания на посту главы МВД Юрия Луценко министерство не закупило ни одного автомобиля представительного класса.
Об этом заявил сам Луценко на пресс-конференции в среду.
"Во время моего министерства ничего более дорогого, чем "Volkswagen passat" и "Skoda octavia", не закупалось", - сказал он.
Вместе с тем, по словам, Луценко, милиция чувствует потребность в элитных автомобилях, поскольку "например, милицейская разведка не может приехать за богатым клиентом в Конча-Заспу на Жигулях, так как она (машина) сразу будет проверяться".
"Мы хотим в установленном законом порядке в соответствии с решением суда получить конфискованные автомобили высшего класса", - сказал он.
На уточнение о том, что по городу ездит много автомобилей представительного класса с синими милицейскими номерами, Луценко отметил, что все эти машины были куплены министерством еще до его назначения.
"Все эти автомобили, в том числе и Lexus, на котором я езжу, были закуплены до моего министерства", - сказал он.
"Первый раз я ездил на "Volkswagen phaeton", купленном еще во времена Билоконя, а сейчас езжу на Lexus, купленном для Цушко", - сказал он.
Билоконь был министром внутренних дел с 27 августа 2003 г. по февраль 2005 года.
Цушко был министром с декабря 2006 по сентябрь 2007.