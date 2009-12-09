Обиженный Луценко больше не пойдет в Секретариат Президента

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дискредитирует систему органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел.

«Сегодня я пришел (в СП) доложить о достижениях и неудачах милиции. Но опоздав, как всегда, на 45 минут, Виктор Андреевич сказал, что нацепили лампасы несчастные генералы. Все вы заодно. Такие оскорбления я не позволяю никому. Поэтому покинул это политическое игрище с одной установкой, которое проводилось для того, чтобы показать, как Виктор Андреевич борется с коррупцией», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также добавил, что «за спиной» Президента Украины В.ЮЩЕНКО стоят сотни расхитителей государственного бюджета.

«Не я спокойно наблюдал за разворовыванием сотен миллиардов, которые выделил НБУ коммерческим банкам, исчезнувших никто не знает где», - сказал министр.

«Не я защищал своего свата, который погорел на уголовном деле», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я считаю, что после этого говорить о главе государства, который исполняет свои обязанности независимо от собственных симпатий и антипатий, не приходится. Следовательно, я счастлив, что до выборов осталось немного», - сказал министр внутренних дел

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что во время сегодняшнего совещания В.ЮЩЕНКО сказал, что на День милиции, который будет отмечаться 20 декабря, не присваивать стражам порядка генеральских званий.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что готов воспринимать критику в адрес министра внутренних дел, но считает, что дискредитировать всю систему органов внутренних дел не следует.

«Я буду делать свое дело до конца, сколько мне отведено. Но ходить больше в Секретариат Президента я не собираюсь», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, на совещании в Секретариате Президента по вопросам противодействия коррупции, контрабанде и нелегальной миграции глава государства В.ЮЩЕНКО обвинил руководителей правоохранительных органов в коррупционной деятельности, после чего министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в знак протеста ушел из совещания.

В.ЮЩЕНКО, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО, и.о. генерального прокурора Сергею ВИНОКУРОВУ, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, заместителям руководителей Министерства юстиции, налоговой администрации, таможенной службы, сказал, что они не профессионалы.

«Я хотел бы сказать, что вы бездарные министры и руководители ведомств. Своей работой, своей некомпетентностью вы унижаете эту нацию», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что эти должностные лица не могут оправдать надежд 46 миллионов украинцев относительно борьбы с коррупцией, поскольку они не профессиональны, потому что не могут профессионально возглавить борьбу с коррупцией, и вы знаете, почему? Прокуратура, милиция и так далее, знаете почему – потому что вы являетесь соучастниками этого ужасного процесса», - заявил В.ЮЩЕНКО.

После этих слов Ю.ЛУЦЕНКО поднялся и спросил, может ли он уйти, заметив, что, по его мнению, это несправедливые обвинения. В.ЮЩЕНКО позволил министру оставить совещание.

Реагируя на то, что Ю.ЛУЦЕНКО покинул совещание, Президент сказал: «Хочу объяснить, почему министр ушел. Потому что на его месте я бы не приходил, на его месте я бы давно подал в отставку».