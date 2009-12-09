Тимошенко велела чиновникам отдавать подарки государству

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что все чиновники отныне обязаны передавать государству подарки, полученные в рамках официальных визитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

По его словам, правительство вчера на заседании приняло соответствующее решение.

«Такое печальное для многих высоких должностных лиц постановление, которое утверждает порядок передачи подарков, полученных во время проведения официальных мероприятий. Такая норма действует во многих странах», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что ранее процесс получения и передачи подарков государству не регламентировался.

В то же время в эксклюзивном комментарии УНИАН А.ТУРЧИНОВ уточнил, что драгоценные металлы, полученные в качестве официального подарка, будут передаваться в Национальный банк или Министерству финансов. «Если это сувениры, можно создать какой-то музей подарков. Если их будет очень много – их можно использовать во время официальных мероприятий. Но я хочу еще раз сказать - и наши подарки (иностранным гостям – УНИАН), и подарки, которые получаем мы, не связаны с личными качествами того или другого представителя государства – это дань уважения государству», - отметил он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, чиновники должны передавать официальные подарки в секретариаты тех органов государственной власти, которые их отправляли с визитом.

Первый вице-премьер также сообщил, что подарки, которые он получал во время своих официальных визитов, находятся в его комнате для отдыха.

«Теперь у меня будет возможность передать их в Секретариат Кабинета министров. Раньше не было системы – кто-то подарки выставлял, кто-то брал на память, не было порядка и не было контроля в этом вопросе. Сейчас мы это наладим», - сказал А.ТУРЧИНОВ.