Гриценко: у зарубежных спецслужб нет никакого компромата на меня

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что проводит и будет проводить в статусе главы государства исключительно независимую украинскую политику в интересах 46 миллионов граждан.

“Я могу публично сказать: у меня нет частного бизнеса, зарубежных счетов и оффшоров. В моем штабе нет и не будет иностранных советников и политтехнологов, нет и не будет в избирательном фонде ни одной копейки из-за границы”, - заявил он общественности в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что не имеет никаких обязательств перед представителями отечественного или иностранного бизнеса. “У зарубежных спецслужб нет никаких компрометирующих материалов на меня. Никто: ни в Украине, ни за ее пределами не может навязать мне свою политику. Именно поэтому я буду проводить украинскую политику в интересах 46 млн. граждан и хотел бы, чтобы так же мог сказать каждый другой кандидат”, - отметил он.

Политик также заметил, что с первого же дня регистрации кандидатом на пост Президента Украины отказался от услуг государственной службы охраны и уже во второй раз сделал это в письменном виде, после того, как указ действующего главы государства обязал Управление госохраны круглосуточно охранять всех 18 кандидатов в Президенты.

“Указ Президента - это подзаконный акт, однако есть закон, дающий мне право отказаться от охраны, и ЮЩЕНКО об этом знает. Я написал письменный отказ от охраны до завершения избирательной кампании», - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО также сказал, что с уважением относится к офицерам этой службы, но не нуждается в их работе. “Я привык общаться с людьми открыто, поэтому меня незачем прятать”, - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Политик отметил, что в данном случае речь идет не только об охране, а о возможности новоизбранного Президента честно и эффективно проводить политику, которую он обещает во время избирательной кампании.

“Именно такую политику, не навязанную извне, например, олигархами, которые чаще бывают на Банковой, чем министры, я обещаю проводить”, - заявил кандидат в Президенты.