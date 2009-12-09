В Нашей Украине говорят, что БЮТ готовится к фальсификациям

БЮТ во Львовской области открывает себе путь к фальсификациям на выборах Президента Украины. Такое заявление сделал Владимир Вязивский, народный депутат, руководитель штаба Ющенко во Львовский области, - сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко

Политик заявил, что глав окружных комиссий от меньших политических сил снимают и меняют на бютовских. «Уже на уровне ОИК в БЮТе идет подготовка к тому, чтобы иметь больше руководящих должностей, чтобы «удобнее» нарушать действующее законодательство. Я думаю, что такие махинации будут и при формировании участковых комиссий, когда технические кандидаты будут давать своих глав в интересах БЮТа», - выразил убеждение народный депутат.

«Это все приведет к тому, что председатель и секретарь комиссии будут «правильно» формировать протоколы. В частности, это можно сделать на пути от участковой до окружной избирательной комиссии», - заметил Вязивский.

Политик также назвал анекдотом заявление своего коллеги Портнова (фракция БЮТ) о том, что замечания Венецианской комиссии будут учтены в избирательном законодательстве уже после выборов Президента Украины. «Странно слышать такие заявления от якобы юриста», - отметил Вязивский. «Это как перед спортивными соревнованием, когда один из участников говорит – сейчас я побегу по этим правилам, а уже после соревнований мы их изменим», - прибавил нашеукраинец.

«Главный принцип написанного БЮТ и ПР закона о выборах Президента: важно не то, как голосуют, а то, как считают, - говорит Вязивский. – Именно на это направлены все инициативы этих политических сил».